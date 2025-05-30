Erciyes-2025 Tatbikatı'ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı

Erciyes-2025 Tatbikatı'ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, 13 ülkenin askerinin katıldığı Erciyes-2025 tatbikatına ait komandoların paraşütle atladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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