Erciyes-2025 Tatbikatı'ndan Yeni Görüntüler Yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, 13 ülkenin askerinin katıldığı Erciyes-2025 tatbikatına ait komandoların paraşütle atladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erciyes-2025 Tatbikatı'na ait yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatından, komandoların paraşütle atladığı görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel