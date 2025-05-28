Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Türk Bayrağı Gökyüzünde Dalgalandı

Erciyes-2025 Tatbikatı'nda Türk Bayrağı Gökyüzünde Dalgalandı
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Kayseri'de düzenlenen Erciyes-2025 tatbikatında, 13 ülke askerinin katılımıyla Türk bayrağı ile paraşütle atlayan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, 4 bin 836 atlayışla bir rekora imza attığını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

'GURUR VESİLESİ'

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 13 ülke askerinin fiilen katıldığı 'Erciyes-2025' tatbikatında; Türk bayrağı ile paraşütle atlayan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Küçükkonuklar, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda destanlar yazan paraşütçülerin yuvasında görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "1995 yılında ilk atlayışımı yaptım. Bugüne kadar 4 bin 836 atlayış yaparak, rekora imza attım. Her atlayışta hala ilk günkü heyecan ve gururu hissederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bugün Erciyes-2025 Tatbikatı kapsamında şanlı bayrağımızı gökyüzünde dalgalandırmak bana nasip oldu. Bu görev hayatım boyunca unutmayacağım gurur vesilesidir" diye konuştu.

Haber: Samed Aydın SUN- Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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