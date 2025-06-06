Ercişli Çocuklardan Filistinli Çocuklara Destek: Bayram Şekerini Reddetti

Ercişli Çocuklardan Filistinli Çocuklara Destek: Bayram Şekerini Reddetti
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Van'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk, bayram ziyaretlerinde Filistinli çocukların mektubunu okuyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Şeker ikramını reddeden çocuklar, savaşın bitmesini istedi.

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla gittikleri bayram ziyaretlerinde Filistinli çocukların ağzından yazdıkları mektubu okudu. Çocuklar, kendilerine ikram edilen bayram şekerini de almadı.

Erciş ilçesinin Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan 12-13 yaşlarındaki 4 çocuk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına dikkat çekmek için bayram ziyaretine gittikleri evlerde Filistinli çocukların ağzından yazdıkları mektubu okudu. Gittikleri evlerde kendilerine ikram edilen bayram şekerlerini geri çeviren çocuklar, Filistinlilerin yaşadıkları drama dikkat çekmek istedi.

Erciş Cumhuriyet Ortaokulu orta 7'nci sınıf öğrencisi Eylül Bayram'ın okuduğu 'Filistin'de çocuklar bayrama bombayla uyandı' başlıklı mektupta şu cümlelere yer verildi:

"Bugün güne yine bombayla uyandık. Bugün Kurban Bayramı ve biz bombalar altındayız. Her çocuk gibi şekerimizi alıp, koşup oynamak istiyoruz. Sıcak yemeklerden yemek, sıcak yataklarda uyumak istiyoruz. Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Biz de yaşamak istiyoruz."

Ev sahibi Taha İşleyen, "Kapı çalınca hemen açtım. Karşımda bayramlaşmaya gelen çocuklar duruyordu. Ben de onlara şeker ikramında bulunmak istedim. Ama çocuklar şeker ikramını geri çevirdi. Bu duruma önce çok şaşırdım. Daha sonra ne kadar haklı olduklarını anladım. Bu durum beni çok duygulandırdı. İsrail katliamına dikkat çekmek için bunu yaptıklarını öğrendim. Artık savaşın bitmesini istiyoruz" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Nehir Deniz ise İsrail bombardımanında ölen çocuk katliamına dikkat çekmek için bayram şekeri almayıp, gittikleri evlerde Filistinli çocukların dramını anlatan mektubu okuduklarını söyledi.

Haber: Barış KUL/ERCİŞ (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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