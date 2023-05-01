Erciş'te sağanak ve dolu etkili oldu

Van'ın Erciş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Van'ın Erciş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak daha sonra yerini doluya bıraktı.

İnci Kefali Tabiat Parkı'nda piknik yapan ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Piknik için balık bendine gelenlerden Emine Galiç Şengöz, güneşli havanın bir anda kapandığını ve yağmur yağdığını belirterek, "Çok şaşırdık, farklı bir atmosfer. Yağmur ve dolu aynı anda bastırdı." dedi.