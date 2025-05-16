Erciş'te 'Ruh Öküzüm' Tiyatro Oyunu Sanatseverlerle Buluştu

Van'ın Erciş ilçesinde "Ruh Öküzüm" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Kaymakamlık tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte "Ruh Öküzüm" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatro sanatçısı Tuğçe Karabayır, sahneledikleri oyunla gönüllere dokunduklarını söyledi.

Birçok şehirde benzer oyunlarla vatandaşlarla buluştuklarını belirten Karabayır, "Şehirlerimiz birbirlerinden değerli insanlarla dolu. Ülkenin dört bir yanına gidiyoruz. Daha önce oyunumuzu Van'da sahnelemiştik. Şimdi de Erciş'te sahneleme fırsatı bulduk." dedi.

Oyunu, Kaymakam Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu de izledi.