Erciş'te Motosiklet Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem

Erciş'te Motosiklet Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem
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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 16 sürücüye toplamda 191 bin lira ceza kesildi ve 6 motosiklet trafikten men edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kara Yusuf Bey Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.

Trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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