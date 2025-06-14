Erciş'te Motosiklet Denetimi: 16 Sürücüye Cezai İşlem
Van'ın Erciş ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde, kurallara uymayan 16 sürücüye toplamda 191 bin lira ceza kesildi ve 6 motosiklet trafikten men edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde trafik polislerince motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Kara Yusuf Bey Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.
Trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 16 motosiklet sürücüsüne 191 bin lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel