Erciş'te Kaybolan 26 Koyun, Jandarma Tarafından Bulundu

VAN'ın Erciş ilçesinde arazide kaybolan 26 koyun, jandarma tarafından termal dürbün ve termal kamera ile bulundu.

İlçenin kırsal Tekler Mahallesi'nde yaşayan çoban İl Jandarma Komutanlığı'na başvurup oğlu tarafından otlatılan yeni satın aldığı 26 koyununun kaybolduğunu belirterek yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ürkerek otladıkları bölgeden uzaklaşan koyunların bulunması için jandarma ekipleri termal dürbün ve termal dron kullandı. Yaklaşık 10 saat süren aramalar sonunda 26 koyun, kayboldukları yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Koyunlarını teslim alan çoban, jandarma komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.