Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor

AA - Necmettin Karaca - Güncel
 - Güncelleme:
Erciş'te ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı gerçekleştiriliyor.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı gerçekleştiriliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aşevinde ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek hazırlanıyor.

Paketlenen yemekler, ekiplerce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Aşevi Koordinatörü Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, bu ay kapasitelerini arttırdıklarını söyledi.

Günlük 4 bin kişiye yemek hazırladıklarını anlatan Sarıgül, yemek paketlerini ailelerin evlerine kadar götürdüklerini kaydetti.

Yardım yapılan Musa Kayacı da vakıf çalışanlarına teşekkür etti.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title