Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde Eser ve Gülsarı aileleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Van'ın Erciş ilçesinde husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı.
Çelebibağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eser ve Gülsarı ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada iki aileden 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı.
Kaymakamlık koordinesinde jandarma ve emniyet ekiplerince mahalle ve hastanelerde güvenlik önlemi alındı.