Erciş'te husumetli aileler arasında Kavga ; 1 ölü, 11 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde husumeti iki ailenin arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19: 00 sıralarında Topraklı Mahallesi Deredan mezrasında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgada V.D. isimli şahıs hayatını kaybederken, hwr iki aileden de 11 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazıları Van'a sevk edilirken, jandarma ve polis hastane ve mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili de çok sayıda kişi gözaltına alındı.