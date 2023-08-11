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Erciş'te Hint keneviri operasyonu: 237 kök ele geçirildi

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Van'ın Erciş ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, 237 kök Hint keneviri ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında, jandarma operasyonunda, 237 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen tarlada arama yaptı. Aramalarda, 237 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

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