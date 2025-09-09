Haberler

Erciş'te Halk Sağlığı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa' temasıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara sağlıklı yaşam konularında bilgi verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelenler, "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" temasıyla gerçekleştirilen yürüyüşle Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Bilal Yıldız, yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastalıkların ortaya çıkmaması için de mücadele ettiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Doğru beslenmek, düzenli hareket ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları noktasında sağlıklı hayat merkezlerimiz önemli görev üstleniyor. Vatandaşlarımıza beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite, egzersiz danışmanlığı, çocuk gelişimi konularında danışmanlık veriyoruz. Kanser taramaları gibi birçok konuda ücretsiz hizmet vermekteyiz. Bu vesileyle tüm halkımızı 'hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa' çağrımıza katılmayı ve sağlıklı hayat merkezimizin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
Antalya Emniyet Müdürü Arslan'a gönderdiği paraları böyle savundu: Canı sağ olsun

Emniyet müdürüne gönderdiği para soruldu, savunması hayli tuhaf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı

Polis memurunun çarptığı taksinin şoförü dişli çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.