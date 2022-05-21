Erciş'te gökyüzü iki renge büründü - Haberler

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Erciş'te gökyüzü iki renge büründü

Demirören Haber Ajansı - Barış Kul - Güncel
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Erciş'te gökyüzü iki renge büründü

VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.

VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.

Erciş'te dün saat 20.00 sıralarında bir bölümünde yoğun bulut tabakası oluşunca gökyüzü 2 farklı renge büründü. Aydınlık ve karanlığın aynı anda yaşandığı ilçe halkı, bu duruma çok şaşırdıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. LAR


Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Güncel

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