Erciş'te gökyüzü iki renge büründü - Haberler

VAN'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzü, bir bölümde yoğun bulut tabakası oluşunca 2 farklı renge büründü.

Erciş'te dün saat 20.00 sıralarında bir bölümünde yoğun bulut tabakası oluşunca gökyüzü 2 farklı renge büründü. Aydınlık ve karanlığın aynı anda yaşandığı ilçe halkı, bu duruma çok şaşırdıklarını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi. LAR