Erciş'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama
Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Aşağıışıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe alınan 3 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
"Göçmen kaçakçısı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.