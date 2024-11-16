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Erciş'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Erciş'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 5 Tutuklama
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Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Aşağıışıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe alınan 3 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

"Göçmen kaçakçısı" oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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