Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi - Haberler

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Erciş'te "Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi" düzenlendi

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Erciş'te 'Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi' düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde Sevim Kürüm Anadolu Lisesi tarafından Geleneksel Bilim ve Sanat Söyleşisi gerçekleştirildi.

İlçedeki Atakan Çelik Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen söyleşiye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Kınık ile Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Avşin konuk oldu.

Sanat ve kültür konularının ele alındığı söyleşi, müzik dinletisiyle devam etti.

Programa katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, bilim, sanat, kültür edebiyat ve müzik dünyası ile öğrencileri akademisyenlerle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim sürecinin sadece okulla sınırlı olmadığını vurgulayan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Okul sonrası da hayat devam etmektedir. Okullarınızdan mezun olduktan sonra burada öğrendiklerinizle kendinize yeni yollar seçeceksiniz. Kültür sanat ve müzik hayatımızın her anında elbet olacaktır. Sanatın farklı dalları insanın gelişiminde önemli faktörler sağlamaktadır. Eğitim kadar sanatta hayat boyu önem arz etmektedir. Bizler sizlerin her anlamda yetişmenizi arzu etmekteyiz."

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anadolu Lisesi Van Güncel Haberler

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