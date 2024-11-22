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Erciş'te Emekli Öğretmenler Günü Kutlandı

Erciş'te Emekli Öğretmenler Günü Kutlandı
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Van'ın Erciş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 14 emekli öğretmen sınıflarda ders işleyerek öğrencilerle buluştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, emekli öğretmenleri unutmadan bu özel günü kutladıklarını vurguladı.

Van'ın Erciş ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla emekli öğretmenler için program düzenlendi.

Kazım Karabekir İlkokulunda düzenlenen programda 14 emekli öğretmen, sınıflarda ders işledi.

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladıkları emekli öğretmenlere ikramlarda bulunuldu, plaket verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, emekli öğretmenleri unutmadıklarını söyledi.

Zorlu, "Bugün emekli öğretmenlerimizle bir ara geldik. Ders işlediler. Amacımız öğretmen arkadaşlarımızın emeğini tekrar hatırlamak. Bu kapsamda onların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Emekli öğretmen Cengiz Çalışkan ise "45 yıl öğretmenlik yaptım. Bu okulda da 30 yıl hizmetim oldu. Çocukları görünce 45 yıl önceki öğrenciler gözümün önüne geldi. Güzel bir program oldu, emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Emekli öğretmen Erdal Çalıkoğlu da özveriyle çalışan öğretmenler sayesinde ülkenin daha da gelişeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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