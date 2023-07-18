Van'ın Erciş ilçesinde yapılan açılış töreninde MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Erciş'in il olmayı hak ettiğini belirtti ve yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciş'te Devlet Bahçeli Millet Bahçesi açıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın:

" Erciş'in il olma talebi gelirse benim böyle bir şeye hayır deme gibi bir lüksüm olamaz. Erciş bunu yıllar önce hak etmişti zaten. Erciş bunu ziyadesiyle hak etmişti"

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Millet Bahçesi, Yüzüncü Yıl Atatürk Millet Parkı, Aile Destek Merkezleri ve kadın girişimciler satış stantlarının toplu açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birlik, beraberlik içinde daha nice güzel şeylere hep beraber yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yeter ki saflarımız sık olsun, yeter ki şu al bayrağın altında şerefle makamımız ne olursa olsun yegane amacımız bu kadim millete, bu büyük millete hizmet etmek olsun" dedi.

Erciş'in il olmayı hak ettiğini de söyleyen Aydın, "Erciş'in il olma talebi gelirse benim böyle bir şeye hayır deme gibi bir lüksüm olamaz. Erciş bunu yıllar önce hak etmişti zaten. Erciş bunu ziyadesiyle hak etmişti. Allah'ın izniyle böyle bir durumda biz gerekli desteği sağlarız, üzerimize düşeni yaparız" diye konuştu.

MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu ise, "Karakoyunlulara başkentlik yapmış olan yeşil ile mavinin birleştiği Erciş'e ve 2023 yılında yapımı tamamlanan Dr. Devlet Bahçeli Millet Bahçesi'nin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" dedi.

AK Parti Erciş İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş da, Erciş'in her haliyle il olmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Bu hayalin gerçekleşmesi hususunda halkım adına, şehrim adına desteklerinizi istirham ediyorum" dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Yeşili ve mavinin başkenti Erciş, tarih boyunca pek çok savaşların güzergahında olan ve zaferlerin otağı olmuş bir yerdir. Emrah ile Selvihan'ın aşkıyla başlayan bu kadim topraklar, aynı zamanda aynı aşkla yeşil ve mavinin en güzel tonlarının bir araya geldiği önemli bir yerdir. Bu topraklar iki bin yıllık kadim tarihiyle birçok kültüre ve uygarlığa başkentlik yapmıştır. Türkiye'miz birdir. İlçemiz yaklaşık 250 bin nüfusuyla birçok ilçemizle beraber bölgemizin en önemli merkezi ve aynı zamanda cazibe merkezidir. Bu noktada ilçemizde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde millet bahçeleriyle cazibe alanları oluşturmaya başladık. Bulunmuş olduğumuz saha Sahilkent Mahallesi olarak bilinmekte bulunan bu sahada iki büyük millet parkı ve millet bahçesini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda Doktor Devlet Bahçe Millet Bahçesi, bir Anadolu'nun beşiği olarak tasarlandı. Projemiz yaklaşık 50 bin metrekare içerisinde bulunup, 2 bin yıllık kadim Türk devletlerine ait bayrakları, devlet ricalinde ve demokrasi tarihimize tarihin altın sayfalarına isimlerini yazdıran sekiz devlet büyüğümüzün abide ve kitabelerinden oluşmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesinde destek ve katkılarından dolayı Türkiye yüz yıllık şahlanışa şahit olduğumuz bu günlerde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Türkmen beyimiz sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Beyefendi'ye, Türkiye yüzyılının kabinesinin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı olan sayın Mehmet Özhaseki Beyefendi'ye, sayın Valimiz Doktor Ozan Balcı Beyefendi'ye, AK Partili kıymetli milletvekillerimiz sayın Kayhan Türkmenoğlu'na, sayın Burhan Kayatürk'e şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmaların akabinde okunan dua ile millet bahçesinin açılışı yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, vatandaşlarla birlikte millet bahçesini gezerek, onlarla sohbet etti. Aydın, kendi adının verildiği bir fidanı da dikerek can suyu verdi. Daha sonra Aile Destek Merkezleri ve kadın girişimciler satış stantlarının açılışı yapılarak, standalar gezildi.