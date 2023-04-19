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Erciş'te CHP'nin seçim bürosu açıldı

Erciş'te CHP'nin seçim bürosu açıldı

Güncel Haberler

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosu açıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosu açıldı.

Çarşı merkezinde düzenlenen açılış programında konuşan CHP Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, ilçenin sorunlarını çözmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Hayvancılığın gelişmesi için çalışma yürüteceklerini dile getiren Bedirhanoğlu, başta konut sorunu olmak üzere ihtiyaç duyulan bir çok alanda hizmet üreteceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bedirhanoğlu ve beraberindeki diğer adaylar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile esnafı ziyaret etti.

Seçim Sonuçları

Van Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Van Güncel Haberler

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