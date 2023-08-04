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Erciş'te balıkçı barınağı yapımına başlandı

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Van'ın Erciş Belediyesi tarafından yeni balıkçı barınağı yapımına başlandı. Erciş'te balıkçıların teknelerini barındırmak için kullandıkları balıkçı barınağı, Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle kullanılamaz hale geldi. Temizlik ve derinleştirme çalışmalarının yanı sıra yeni bir barınak yapımı da başlatıldı.

Erciş'te balıkçı barınağı yapımına başlandı

VAN Van'ın Erciş Belediyesi tarafından yeni balıkçı barınağı yapımına başlandı.

Erciş'te balıkçıların teknelerini barındırmak için kullandıkları balıkçı barınağı, Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine Erciş Belediyesi ekipleri, barınakta temizlik ve derinleştirme çalışması başlattı. Yıllardır teknelerini bu barınağa demirleyen balıkçılar için barınakta başlatılan temizlik ve derinleştirme çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda barınağın yan tarafında da yeni bir barınak yapımı başlatıldı.

Erciş'te balıkçı barınağının temizlik ve derinleştirme çalışmaları ve yanında yapılacak olan yeni barınağı yakın zamanda bitmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Güncel

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