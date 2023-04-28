Erciş'te 4007 TÜBİTAK Şenliği düzenlendi

Van'ın Erciş ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Bendi ve Bilim Şenliği düzenlendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilim ve teknoloji şenliğinde 33 atölye ve 259 bilim etkinliği sergileniyor.

İlçede 3 gün boyunca ziyarete açık olacak şenliğin açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, güzel etkinlikler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimle ilgili gelişmelerin sevindirici olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, "Sadece Van ilimizde değil Doğu Anadolu Bölgemizde ilk ve tek 4007 Projesi'ni yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bu noktada Erciş'imiz bir ilki başarıyor. Eminim öğrencilerimiz bu teknolojiyi geliştirerek atalarının bıraktığı mirası daha da ileriye götürecekler." dedi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Yakup Alhan da etkinliğe yoğun katılımın olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.