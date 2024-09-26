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Erciş Şeker Fabrikası'nda Pancara Alım Kampanyası Başladı

Erciş Şeker Fabrikası'nda Pancara Alım Kampanyası Başladı
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Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Erciş Şeker Fabrikası'nın 37. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı. Kaymakam Murat Karaloğlu, fabrikanın tarımsal faaliyetlere katkı sağladığını belirtti. Bu yıl 32 bin ton şeker üretimi hedefleniyor.

Erciş Şeker Fabrikası'nın 37. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Van'ın Erciş ilçesindeki fabrikanın bahçesinde yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra fabrikaya ilk gelen pancar yüklü traktörü süren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, fabrikanın şeker pancarı alımına başladığını söyledi.

Fabrikanın ilçede tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizde faaliyet gösteren fabrika, şeker pancarı yetiştiren çiftçimize büyük katkı sağlamaktadır. Bugün itibarıyla pancar alımı yapıldı. Fabrika 4 Ekim'den sonra şeker üretimine başlayacak. Kampanya döneminde 49 mahallede 1244 çiftçi tarafından 45 bin dekar alana şeker pancarı ekimi yapılmıştır. Bu ekilen alanlardan yaklaşık 220 bin ton şeker pancarı beklenmektedir. Bu yıl 32 bin ton şeker üretimi hedeflenmektedir. Ayrıca 7 bin ton melas, yaklaşık 67 bin ton da yaş pancar posası elde edilmesi planlanmaktadır."

Fabrikaya şeker pancarlarını teslim eden çiftçilere hediyelerin verildiği törene, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

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