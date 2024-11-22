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Erciş Lahanası Coğrafi İşaretle Tescillendi

Erciş Lahanası Coğrafi İşaretle Tescillendi
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Van'ın Erciş ilçesinde üretilen ve 500 çiftçi tarafından yetiştirilen 'Erciş lahanası', Erciş Ticaret Borsasının desteğiyle coğrafi işaret alarak tescillenmiştir. Lahananın büyüklüğü ve lezzeti ile ön plana çıktığı belirtilmektedir.

Van'ın Erciş ilçesinde üretilen lahana, Erciş Ticaret Borsasının desteğiyle coğrafi işaret alarak tescillendi.

Erciş Ticaret Borsası tarafından "Erciş lahanası"nın coğrafi işaret olarak tescillenebilmesi için önceki yıl Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.

İlçede 500 çiftçinin yaklaşık 1700 dekar alanda ürettiği lahananın coğrafi işaret alması uygun görüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Fahrettin Sayın, lahananın kent ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Üretimi yapılan lahananın büyüklüğüyle öne çıktığını belirten Sayın, "Erciş lahanası endemik bir çeşittir. Coğrafi işaret tescil belgesini almaya hak kazandı. Yaprakları ince ve damarsızdır. Dolma ve turşu gibi yöresel yemeklerde kullanılıyor. 500 çiftçi lahana ekimi yapıyor. Tanesi 40 ile 50 kilogram geliyor. Hakkari, Erzurum ve İstanbul'a kadar pazarlanıyor." diye konuştu.

Lahana üreticisi Veli Dağer ise "Erciş lahanası gayet lezzetli. Eskiden beri üretimi yapılıyor. Coğrafi işaret olarak tescillenmesi bizi memnun etti." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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