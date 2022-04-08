HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Erciş'e bahar geldi, çalışmalar hız kazandı

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Devlet Su İşleri İlçe Şefliğinin işbirliği ile kış mevsiminde bozulan yollar ve menfezler onarılıyor.

Ağır geçen kış mevsiminde Erciş ilçesinde bozulan yollar ve dere yataklarının ıslahı için Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Devlet Su İşleri İlçe Şefliği'nin işbirliğiyle menfez, büz, yol dolgu, yol onarım ve dere ıslah çalışması başlatıldı. Tekler Mahalle muhtarı Şeref Deniz, "Ağır geçen kış mevsiminde bozulan yollarımız ilkbaharla birlikte Van Büyükşehir Belediyemizin Erciş Belediyemizin Devlet Su İşleri İlçe Şefliği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla yollarımızın onarımı, derelerimizin ıslah edilmesi için çalışma başlattılar. Bende yaptıkları çalışmalardan dolayı emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.