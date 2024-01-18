Erciş Adalet Sarayı'nda Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Van'ın Erciş ilçesinde Adalet Sarayı'nda görevli personel ile avukatlar Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Erciş Şubesi tarafından Erciş Adliye Sarayı'nda kurulan standa gelen hakim, savcı, adliye personeli ile avukatlar kampanyaya destek verdi.

Kızılay Şube Başkanı Kurbanı Özdaş, gazetecilere, kan stoklarının yeterli seviyede olması için vatandaşların düzenli kan bağışında bulunması gerektiğini söyledi.

Adliye personelinin kan bağışında bulunarak kampanyalarına destek verdiğini belirten Özdaş, şunları kaydetti:

"Tüm kurumlarımız, vatandaşlarım kampanyaya destek veriyor. Ramazan ayına kadar kan toplamaya devam edeceğiz. Kan temini bizim için önemli. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederim."

Avukat Çağrı Çağan Yılmaz ise kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Sürekli kan bağışında bulunuyorum. Bir yurttaşlık görevi olarak görüyorum. Tüm vatandaşlarımızın bağış kampanyalarına destek vermesi gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.