Ercan Turgut'un 'Tövbe' Şarkısı Yeniden Yorumlandı

2021 yılında kaybettiğimiz büyük yorumcu Ercan Turgut, vefatından kısa bir süre önce stüdyoya girerek sevilen şarkısı 'Tövbe'yi yeniden yorumladı. Ercan Turgut'un daha önce yayınlanmamış olan bu kaydı, Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Yeliz'in, duygu yüklü yorumu ile buluştu. Söz ve müziği Ercan Turgut'a, düzenlemesi Serdar Seçme'ye ait olan Ercan Turgut feat Yeliz 'Tövbe' single'ı, Ossi Müzik etiketiyle bugün (14 Temmuz Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor. Yeliz'in, ilk kez 'Ercan Turgut'a Saygı Konseri'nin finalinde seslendirdiği düet hem Yeliz'i hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bu özel single'ın mix'i ve mastering'i de Serdar Seçme tarafından yapıldı.