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Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Erbil Valisi, IKBY dışından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini söyledi

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) tanımayan bir "parti" tarafından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini belirtti.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) tanımayan bir "parti" tarafından kışkırtılan izinsiz gösterinin engellendiğini belirtti.

Erbil Valisi Hoşnav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 kişilik bir grubun IKBY dışında bir "partinin" kışkırtmasıyla kentte izinsiz gösteri yapmak istediğini kaydetti.

Gösterinin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini aktaran Hoşnav, isim vermeden terör örgütü PKK'yı ima ederek, "Halkı gösteri yapmaya kışkırtan taraf, Kürdistan Bölgesi dışında bir partidir ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni tanımamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, izinsiz gösteri düzenlediği belirtilen 5 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden 3'ünün daha sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, söz konusu eylemin Türkiye karşıtı bir gösteri olduğu yorumlarına yer verildi.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil Güncel Haberler

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