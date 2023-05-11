Erbil Uluslararası Maarif Okulunda bilim fuarı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulunda bilim fuarı düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Maarif Okulu yetkilileri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı.

Bilim fuarı koordinatörü ve biyoloji öğretmeni Shno Ghazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar için bir ay önce hazırlanmaya başladıklarını, kimya, fizik ve biyoloji gibi alanlarda 80 farklı projenin sergilendiğini söyledi.

Bu projeyle öğrencilerin öğrendiklerini deneyimlemelerini sağladıklarını belirten Ghazi, öğrenciler ve ailelerin fuara yoğun katılım sağladığı ve benzer projelerin yapılması isteğinde bulunduklarını anlattı.

Başkonsolos Yakut da bilim fuarına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Geleceğin bilim insanları, doktorları ve mühendisleri burada hazırlamış oldukları projeleri sundular. Gerçekten iyi çalışmışlar. Çok ayrıntılı bilgiler verdiler ve sorularımızı yanıtladılar." dedi.

Mevlüt Yakut, "İnşallah bu tür faaliyetler her yıl düzenlenir ve gelecek vadeden öğrenciler de ödüllendirilir. Gerçekten öğrencilerin bu projelere olan ilgisini görmek çok güzeldi." diye konuştu.