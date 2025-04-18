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Erbil Uluslararası Kitap Fuarı'nda Sıra Dışı Eserler Sergileniyor

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Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Kitap Fuarı, 22 ülkeden 350 yayınevi ile birçok ilginç eseri bir araya getiriyor. Fuara yoğun ilgi gösteriliyor ve en pahalı kitap 2800 dolardan satılıyor.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen ve birçok ülkeden yayınevinin katıldığı "Erbil Uluslararası Kitap Fuarı", sergilediği sıra dışı eserleriyle dikkati çekiyor.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 22 ülkeden 350 yayınevinin katıldığı 10 günlük fuar yarın sona erecek.

Fuarda bilim kitapları standı açan Zirek Selam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer senelere oranla bu yıl fuarın çok kalabalık olduğunu vurguladı.

Selam, stantlarındaki 8 ciltten oluşan tıp kitabı serisinin fuardaki en pahalı kitap olduğunu, 2 bin 800 dolara satışa sunulduğunu ifade ederek, ziyaretçilerinin de standa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Fuarda standı olan koleksiyoncu Eymen Abdulkadir de fuardaki en eski kitabı sergilediklerini, bunun İngiltere'de 1832 yılında basılan dini içerikli bir kitap olduğunu aktardı.

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Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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