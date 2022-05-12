Erbil Maarif Okulunda uluslararası diploma programının tanıtımı yapıldı

Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Maarif Okulunda, uluslararası diploma programına yönelik bir tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Maarif Okulları tarafından verilen uluslararası IBDP eğitim programının tanıtıldığı etkinliğe veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı Irak Okullarının 2 bin 800 öğrenci ve 500 personeliyle Irak'ta eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Olaş, Maarif Erbil Okulunda ilkokul ve ortaokul bölümlerindeki uluslararası bakalorya akreditasyonunun ardından, bu programın devamı olan diploma programının yetkisinin de alındığını dile getirdi.

Olaş ayrıca uluslararası program kapsamında eğitim gören öğrencilerin alacakları diplomayla ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye'de üniversiteye girişte çok yönlü avantajlar elde edeceğini vurguladı.