Erbil Maarif Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi - Haberler

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Erbil Maarif Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Erbil Maarif Okulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Erbil Uluslararası Maarif Okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde faaliyet gösteren Erbil Uluslararası Maarif Okulunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, TMV Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, Maarif Okulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerin yanı sıra aileler katıldı.

Öğrencilerin müzik gösterisiyle başlayan törende eğitimlerini tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

TMV Irak Temsilcisi Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfının 2016'dan itibaren 49 ülkede, 427 eğitim kurumu ve yaklaşık 50 bin öğrencisiyle tam bir marka haline geldiğini söyledi.

Erbil'de ilk mezunlarını vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Keskin, "2021-22 eğitim-öğretim dönemi bizler için verimli ve güzel bir sonuçla neticelendi. 24 mezun öğrencimizin bir kısmını Türkiye'ye göndereceğiz." diye konuştu.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Karaçay Türkiye Erbil Irak Güncel Haberler

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