Erbil Hayvan Pazarında Satışlar Bulaşıcı Hastalık ve Ekonomik Sorunlar Nedeniyle Düşüyor

Erbil Hayvan Pazarında Satışlar Bulaşıcı Hastalık ve Ekonomik Sorunlar Nedeniyle Düşüyor
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Irak'ın Erbil kentindeki hayvan pazarlarında satışlar, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ve ekonomik sorunlar nedeniyle önceki yıllara göre önemli ölçüde azalmış durumda. Satıcılar, bayram dönemi için fiyatların düşeceği beklentileri ile birlikte satışların yeterli seviyede olmadığını belirtiyor.

Irak'ın Erbil kentinde Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında satışların bulaşıcı hastalık ve ekonomik sorunlar nedeniyle önceki yıllara kıyasla daha da azaldığı belirtiliyor.

Erbil'deki hayvan pazarında satış yapan Gazi İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda çok fazla hayvan olduğunu ancak satışların az olduğunu belirterek, "Nedeni ise 3 aydır ortalıkta dolaşan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı iddiası. Biz bu meydandayız ama hiçbirimiz böyle bir hastalığa yakalanmış değiliz." diye konuştu.

İbrahim, pazardaki durağanlığın bir nedeninin de bayramın 3. gününde fiyatların düşeceği beklentisi olduğunu ancak o zaman da fiyatların yine aynı şekilde kalacağını belirterek, önceki senelerde olduğu gibi müşterilerinden hayvan almak için ilk gün sipariş alamadığını kaydetti.

Bir başka satıcı Reşid Said de önceki seneler gibi virüs konusunun pazarı etkilediğini vurgulayarak, "Geçen sene fiyatlar ve satış daha yüksekti. Ama bu sene hem satış hem de fiyatlar daha az. Çünkü hem ekonomik sorun hem de sağlık meselesi doğrudan pazardaki piyasayı etkiliyor." dedi.

"Son 3 yıl kurbanlık kesiminde yüzde 50 gibi bir azalış var"

Erbil Mezbahası Müdürü Helmet Hamza Süleyman ise bayramın 4 günü boyunca kurumun kapılarının vatandaşlara ve hayır kurumlarına sabah 06: 00 ile akşam 18: 00 arasında açık olacağını belirtti.

Kurumun kurbanlık hayvan kesimine 21 veteriner doktor ve sağlık çalışanının yanı sıra 65 kasapla hazır olacağını aktaran Süleyman, "Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı iddialarından sonra kurbanlık kesiminde azalma oldu. Bunun yanında ekonomik sıkıntı da bu durumu etkileyen başka bir etken." ifadelerini kullandı.

Süleyman, kuralları gözeterek vatandaşları aydınlatmaya devam ettiklerini ve aynı zamanda da hayvanların kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Kentte kurbanlık kesiminde yaşanan azalmaya ilişkin konuşan Süleyman, şunları söyledi:

"Son 3 yıl kurbanlık kesiminde yüzde 50 gibi bir azalış var. Örneğin 2022 yılında 3 bin 475 kurbanlık kesildi. Ancak 2023'te bu bin 872 ile kaldı. 2024'te ise bin 82 kurbanlık kesildi. Bu da iyi bir duruma işaret etmiyor. Bulaşıcı hastalık ve ekonomik sıkıntı bu durumun en önemli nedeni olarak görülüyor. Bu seneki hayvan fiyatları geçen seneye oranla düştü. Buna rağmen (satılan) kurbanlıkların sayısının diğer senelere oranla daha az olabileceği düşünülüyor."

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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