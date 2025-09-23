Erbil fuarına katılan Türk şirketleri Ortadoğu'daki pazar paylarını arttırmak istiyor

Irak'ın Erbil şehrinde düzenlenen İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı'na katılan Türk şirketleri ürünlerini tanıtmak, pazar paylarını artırmak ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Erbil Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen fuara pazar payını genişletmek, müşteriler ile buluşmak ve yeni müşteri bulmak isteyen yüzlerce yerli ve yabancı şirket katıldı.

Fuar sorumlusu Neriman Abdullahoğlu, Türk şirketlerinin de katıldığı fuara ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Abdullahoğlu, fuarın 2 ayrı holde düzenlendiğini aktararak, "Fuarımıza 7 ülkenin yanı sıra yerel şirketler katılıyor. Katılımcı şirketlerin bir kısmı şahsi bir kısmı ise yarı özel şirketlerden oluşuyor." diye konuştu.

Şirketlerin markalarını tanıtmak, eski ve yeni müşterilerine ulaşmak için fuarı tercih ettiğini söyleyen Abdullahoğlu, "Fuarımıza 73'ü Türk, 165'i Çin, 65'i yerli olmak üzere toplam 348 şirket katıldı." dedi.

Bağdat köprülerinin aydınlatması Türk firmasına emanet

Fuara katılan Ankara merkezli Decoiz firmasının Dış Ticaret Genel Müdürü Oytun Bodur, 20 yıldır aydınlatma sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktararak, "20 yıldır sokak aydınlatma direkleri yapıyoruz. Bunlar stadyum direkleri yol, bahçe direkleri, dekoratif direklerdir. Genel olarak buraya gelme amacımız dekoratif aydınlatma direklerini tanıtmak. Çünkü Ortadoğu ülkelerinde, özellikle Irak'ta dekoratif direkler çok fazla kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

İnsanların şehirlerini ve ülkelerini güzelleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Bodur, Ankara merkezli şirketlerinin de bu alanda hizmet verdiğini ifade etti.

Bodur, Irak'ın birçok şehri ile çalıştıklarını kaydederek bölgede bilinen bir marka olduklarını, fuara, marka bilinirliklerini güçlendirmek için katıldıklarını söyledi.

Bayilik sistemi ile çalışmadıklarını aktaran Bodur, "Proje bazlı çalışıyoruz. Bütün projelerde projenin A'dan Z'ye bütün tasarımları firmamız tarafından oluşturuluyor. Yani kişi bize bir projeyi gönderdiğinde, aydınlatma hesabından statik hesabına kadar bütün projeler firmamız tarafından yapılıyor." diye konuştu.

Bodur, hali hazırda Bağdat'taki köprülere ilişkin proje yürüttüklerini ifade ederek, "Özellikle Bağdat'ta yürüttüğümüz köprü projeleri var. Tek onaylı Türk firması Decoiz firmasıdır orada. Bağdat'taki tüm köprülere hizmet vermekteyiz ve üretim yapmaktayız." dedi.

Irak'ta yangın söndürme sistemleri yaygınlaşıyor

İstanbul merkezli Srovan Yangın Korunum Şirketi Müdürü Ümit Kalaycı da 10 yıldır yangın söndürme sistemleri üzerine üretim yapan bir firma olduklarını, yaklaşık 6 yıldır da Orta Doğu pazarında faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Irakta son yıllarda artan bir pazara ulaştıklarını aktaran Kalaycı, "O yüzden bu fuarda bulunmak istedik. Genellikle yangın söndürme sitemleri Irak'ta tercih edilmeye başlandı. Buradaki inşaat sektörü hızla artıyor, arttıkça da bu ürünler kullanılmaya başlandı. Yangın güvenliği tüm dünyada olduğu gibi burada da önemli." diye konuştu.

Kalaycı, üretim fabrikalarının İstanbul Küçükçekmece'de olduğunu belirterek fuara katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Ülke ekonomisine döviz olarak bir katkımızın olmasından dolayı son derece mutluyuz"

İnşaat malzemeleri alanında faaliyet yürüten As Yapı Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ökten ise yaklaşık 15 yıldır inşaat yapı malzemeleri üretimi yaptıklarını aktararak Şırnak'ın Silopi ilçesinde ve Irak'ın Duhok şehrinde fabrikaları bulunduğunu, hali hazırda Mersin'de de inşaatı devam eden bir fabrika projeleri olduğunu belirtti.

Ökten, "Yaptığımız işler hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Özellikle yurt dışındaki pazar payımız arttıkça ülke ekonomisine döviz olarak bir katkımızın olmasından dolayı son derece mutluyuz." diye konuştu.

Yapı kimyasalları, boya ve izolasyon malzemeleri ürettiklerini söyleyen Ökten, 4 yıl önce Duhok'ta fabrika yapmaya başladıklarını iki yıldır da üretim yaptıklarını aktardı.

Ökten, Erbil fuarına bölgeden ve değişik ülkelerden gelen insanlarla kaynaşmak, yeni teknolojilerle buluşmak ve müşterileriyle daha yakından temas halinde olmak için katıldıklarını ve fuarın çok faydalı olduğuna inandıklarını söyledi.

Yerel tasarım şirketlerinden Art-Tech'in Müdürü Ali Mirani de ev ve ofis tasarımı yapan kişilere çözüm sunduklarını, pazarda bulunamayan tasarımları üretimlerini belirtti.

Kırsal bölgelerden gelen insanların doğal görüntülerden hoşlandığını, bu nedenle evlerinde görsel ürünler kullanmak istediğini ifade eden Miran, müşterileri için porselen, akrilik, cam, odun, kağıt, kanvas kumaş gibi materyallere baskı yaptıklarını vurguladı.

Miran, baskı teknolojisinin 80 yıldır var olduğunu ancak kendilerinin yeni bir teknik kullandığını belirterek, "Bu yeni teknoloji 2 buçuk yıldır Erbil'de bulunuyor. Uç boyutlu bir hissiyat ve görüntü veriyoruz bu baskı yöntemiyle." dedi.

Erbil halkının vitray türü ürünleri tercih ettiğini aktaran Miran, buna yönelik çözümler sunduklarını, bazı müşterileri için küçük boyutlu fotoğrafları da işlemden geçirerek yüksek kalitede basılacak hale getirip sonra baskı yaptıklarını sözlerine ekledi.