Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti- Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi.

Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Roket, Erbil, Terör, Irak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title