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Erbil'de Uluslararası Kültür Günü Etkinliği Düzenlendi

Erbil'de Uluslararası Kültür Günü Etkinliği Düzenlendi
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Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları, 23 farklı ülkenin kültürel özelliklerini sergilediği 'Uluslararası Kültür Günü' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri katıldı.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları öğrencileri, "Uluslararası Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirdi.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrenciler 23 farklı ülkenin geleneksel kıyafetleri, mutfağı, tarihi ve diğer özgün özelliklerini sergileyerek kültürel tanıtım faaliyetleri yaptı.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki hedefimiz kendi kültürümüzü tanıtmakla birlikte, okullarımızda eğitim gören öğrencilerimizin de kendi yaşadığı ülkelerin kültürlerini tanıtması ve aktarmasıydı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yaptığı bu programın, aynı zamanda kendi ülkelerine olan bağlılıklarını arttırmak amacıyla düzenlendiğini aktaran Keskin, Maarif'in hedefinin iyi insan yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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