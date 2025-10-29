Erbil'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Özel Temsilcisi Fevzi Hariri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Özel Temsilcisi Sefin Dizayi, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin Özel Temsilcisi Hemin Hawrami, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, IKBY'deki siyasi parti temsilcileri, siyasetçiler, bölge yetkilileri, Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Resepsiyonda selamlama konuşması yapan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Topçu, bu seneki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 11 Kasım'da yapılacak Irak Meclis seçimlerinden hemen önce gerçekleştiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde milli gün resepsiyonlarına zaman ayırmanın kolay olmadığını bildiğini söyledi.

Misafirlerin teşriflerini Türkiye'ye gösterilen ihtiramın bir nişanesi olarak kabul ettiğini ifade eden Topçu, Türk vatandaşları ve mesai arkadaşları adına yoğun katılım nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Topçu, 11 Kasım Meclis seçimlerinin bütün Irak halkına hayırlara vesile olmasını umut ettiğini söyleyerek, bu seneki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Erbil Başkonsolosluğunun faaliyete geçmesinin 15'inci senesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen 15 yıla birçok gelişmenin sığdığını ifade eden Topçu, "Her bir badireyi omuz omuza aştık. İş birliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi her alanda her daim güçlendirdik. İnşallah böyle de devam edeceğiz." diye konuştu.

Topçu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yaşında olduğunu dile getirerek, "Ancak hepimiz biliyoruz ki milletimizin binlerce yıllık tarihiyle ve binlerce yıllık devlet geleceğiyle, Cumhuriyetimiz kökleri derinlere, dalları bütün cihana yayılan koca ve ulu bir çınardır. Kutlu olsun, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun." dedi.

Başkonsolos Topçu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk tarihinin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve hürmetle yad ettiğini söyledi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizayi de resepsiyonda yaptığı selamlama konuşmasında Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye ile ilişkilerinin iyi derecede olduğunu ifade eden Dizayi, Türk şirketlerinin ve Türkiye Maarif Vakfı Okullarının da Erbil'de faaliyet göstermesinden memnun olduklarını söyledi.