Haberler

Erbil'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Erbil'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Özel Temsilcisi Fevzi Hariri, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin Özel Temsilcisi Sefin Dizayi, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin Özel Temsilcisi Hemin Hawrami, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf, IKBY'deki siyasi parti temsilcileri, siyasetçiler, bölge yetkilileri, Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Resepsiyonda selamlama konuşması yapan Topçu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileterek sözlerine başladı.

Topçu, bu seneki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun 11 Kasım'da yapılacak Irak Meclis seçimlerinden hemen önce gerçekleştiğini belirterek, seçim kampanyası sürecinde milli gün resepsiyonlarına zaman ayırmanın kolay olmadığını bildiğini söyledi.

Misafirlerin teşriflerini Türkiye'ye gösterilen ihtiramın bir nişanesi olarak kabul ettiğini ifade eden Topçu, Türk vatandaşları ve mesai arkadaşları adına yoğun katılım nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti.

Topçu, 11 Kasım Meclis seçimlerinin bütün Irak halkına hayırlara vesile olmasını umut ettiğini söyleyerek, bu seneki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Erbil Başkonsolosluğunun faaliyete geçmesinin 15'inci senesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Geçen 15 yıla birçok gelişmenin sığdığını ifade eden Topçu, "Her bir badireyi omuz omuza aştık. İş birliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi her alanda her daim güçlendirdik. İnşallah böyle de devam edeceğiz." diye konuştu.

Topçu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yaşında olduğunu dile getirerek, "Ancak hepimiz biliyoruz ki milletimizin binlerce yıllık tarihiyle ve binlerce yıllık devlet geleceğiyle, Cumhuriyetimiz kökleri derinlere, dalları bütün cihana yayılan koca ve ulu bir çınardır. Kutlu olsun, cumhuriyetimiz ilelebet var olsun." dedi.

Başkonsolos Topçu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk tarihinin bütün kahramanlarını saygı, minnet ve hürmetle yad ettiğini söyledi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sefin Dizayi de resepsiyonda yaptığı selamlama konuşmasında Cumhuriyet Bayramını tebrik ederek, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye ile ilişkilerinin iyi derecede olduğunu ifade eden Dizayi, Türk şirketlerinin ve Türkiye Maarif Vakfı Okullarının da Erbil'de faaliyet göstermesinden memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.