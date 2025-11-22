Haberler

Erbil'de Türk Halk Müziği Konseri ve Zeybek Gösterisi Büyüledi

Güncelleme:
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu katkılarıyla düzenlenen Türk halk müziği konseri ve Zeybek ekibi gösterisi, yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek anın tadını çıkardı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun katkılarıyla düzenlenen Türk halk müziği konseri ve Zeybek ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü.

Erbil Uluslararası Maarif Okulları Konferans Salonu'nda kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konsere Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun yanı sıra Türk misyon temsilcileri, diplomatlar, iş insanları ile yerel yetkililer ve Erbil halkı katıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen konserde Kuytular Müzik Grubu, Türk halk müziği parçalarını seslendirdi, Zeybek ekibi de gösteri sundu.

Yoğun katılımın olduğu programda izleyicilerin bir kısmı ayakta izlerken bazı katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Başkonsolos Topçu, yaptığı açıklamada, Kuytular Müzik Grubu'nun Anadolu'dan, Rumeli'den, Balkanlardan, Kerkük'ten ve Erbil'den türküler seslendirdiğini belirterek, "Adeta Anadolu'yu Erbil'de yaşattılar. Türkülerimizle beraber ülkemizi, milletimizi bir kez daha Erbil'de hissettik." dedi.

Topçu, önceki konserde caz müziği dinletisi yapıldığını hatırlatarak, kültür sanat çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
