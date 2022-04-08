Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti - Haberler

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Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

Irak'ın Erbil kentinde kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişi hastanelere başvurdu.

Irak'ın Erbil kentinde kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişi hastanelere başvurdu.

Irak'ın birçok kentinde etkisini gösteren toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi daralırken, birçok kişi de nefes darlığı şikayetiyle hastanelere gitti.

Erbil Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toz bulutu nedeniyle Erbil'de dünden bu yana 222 kişinin hastanelerin acil servislerine gittiği belirtildi.

Görüş mesafesinin daralması nedeniyle dün de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Erbil, Irak, Güncel, Haberler

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