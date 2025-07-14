Erbil'de Bomba Yüklü İHA Düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gece saat 02.20'de bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar olmadığı aktarıldı.