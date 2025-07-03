Erbil'de Bomba Yüklü İHA Düşürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Erbil kentinde, Uluslararası Havalimanı yakınlarında bomba yüklü bir insansız hava aracı düşürüldü. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, olayda yaralanma ya da hasar yaşanmadığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentinde bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında saat 21.58'de bomba yüklü bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Daha fazla detay verilmeyen açıklamada herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar

Doktor, polis, öğretmen! İşte mesleklere göre zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi

Akaryakıta ÖTV ayarı! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.