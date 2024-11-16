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Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
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Irak'ın Erbil kentinde Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin özel gösterimi yapıldı. Başkonsolos Erman Topçu, etkinliğin Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü Anma günü anısına düzenlendiğini belirtti.

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin özel gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Uluslararası Maarif Erbil Okullarında gerçekleştirilen "Bir Cumhuriyet Şarkısı" adlı filmin özel gösterimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Erbil'de 1200'ü aşkın ve son derece üst düzey yetkililerle beraber kutlandığına işaret eden Başkonsolos Topçu, daha sonrasında da Maarif Okulunda 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma günü düzenlendiğini söyledi.

Topçu, bu iki anlamlı etkinlikten sonra, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki sanatsal faaliyetleri, Atatürk'ün çok büyük bir düşüncesini ortaya koyan bu anlamlı filmi gösterdiklerini ifade etti.

"Belki de ilk defa bir Türk sinemasını başkonsolosluk olarak dostlarımızla, kardeşlerimizle ve soydaşlarımızla paylaşmış oluyoruz." diyen Topçu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sanatıyla, eğitimiyle kültürel gücünü ve birikimini Erbil'de, Türkiye'ye bu bakımdan çok büyük bir itibar gösteren IKBY'deki dostlarımızla ve kardeşlerimizle paylaşacağım yönünde söz vermiştim. Bugün ilk adımı atıyoruz. Erbil'de Türk sinemasını, Türk sanatını dostlarımızla ve kardeşlerimizle çok yoğun bir şekilde paylaşacağız, bu faaliyetlerimiz sürecek."

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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