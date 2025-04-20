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Erbil'de Bilim Fuarı: Öğrenciler 35 Proje Sergiledi

Erbil'de Bilim Fuarı: Öğrenciler 35 Proje Sergiledi
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Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda lise öğrencileri tarafından düzenlenen bilim fuarında 35 farklı proje sergilendi. Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmeyi amaçlayan etkinlik, kaliteli eğitim vurgusu ile dikkat çekti.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda lise öğrencileri tarafından bilim fuarı düzenlendi.

Maarif Okulları öğretmeni Mustafa Nureddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif Okulları olarak Erbil'de her sene olduğu gibi bu yıl da bilim fuarı düzenlediklerini belirtti.

Fuarda öğrenciler tarafından farklı bilim dallarından 35 projenin sergilendiğini aktaran Nureddin, amaçlarının kaliteli bir eğitim sunmak ve öğrencilerin sınıflarda öğrendikleri teorik dersleri pratiğe dökmek olduğunu söyledi.

Nureddin, "Çünkü inanıyoruz ki bugünün öğrencileri yarının parlak yıldızları olarak topluma hizmet edeceklerdir, kaliteli mühendisleri, doktorları olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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