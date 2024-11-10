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Erbil'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi

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Irak'ın Erbil kentinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Bakanları ve Türkmen siyasetçiler katıldı. Başkonsolos Topçu, Atatürk'ün tarihteki önemine vurgu yaptı.

Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen programa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Başkanlığı Müsteşarı Ersan Ağa, Türkmen siyasiler, Maarif Okulu yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasında Atatürk için kullanılacak sıfatlara hiçbir lügatin veya hiçbir tarih kitabının yeterli olacağını sanmadığını belirten Topçu, "Eşsiz bir askeri deha, dahi bir siyasetçi, büyük bir devrimci. Bir sıfat daha var ki o da şudur esasında, Atatürk aynı zamanda vizyoner bir diplomattır." ifadelerini kullandı.

Topçu, "Biz bugün dünyanın neresinde olursa olsun, saat 9'u 5geçe hayatı adeta durdurarak, sadece tarihe mal olmuş bir lidere saygı duruşunda bulunmuyoruz. Aynı zamanda, 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle, ülkemizde, coğrafyamızda ve daha ötesinde huzurun, güvenin anahtarını ortaya koyan bu büyük düşünceyi hatırlıyoruz." diye konuştu.

Başkonsolos Topçu ayrıca, ebediyete irtihalinin 86. yılında büyük Ata'yı saygıyla, rahmetle ve minnetle andıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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