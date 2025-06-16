Erbil'de ABD Konsolosluğuna Yakın İHA Düşürüldü

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Irak'ın Erbil kentinde, ABD konsolosluk yerleşkesinin yakınlarına düşen insansız hava aracı, konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.

Irak'ın Erbil kentinde, ABD konsolosluk yerleşkesi yakınlarına düşen insansız hava aracı İHA'nın düşürülmesi sonucu patlama sesi meydana geldiği bildirildi.

Erbil merkezli "Rudaw" internet sitesinin haberinde, İHA'nın Erbil'in kuzeydoğusunda, yeni ABD konsolosluk yerleşkesine yakın bir noktaya düştüğü ve konsolosluğun hava savunma sistemi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

Yaşananların ardından bölgedeki güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Olayla ilgili yetkililer ve Erbil'deki ABD başkonsolosluğu tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki diğer yerel basın organlarında, söz konusu olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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