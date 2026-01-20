Haberler

Erbil'de ABD Konsolosluğu Önünde Protesto

Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, ABD Konsolosluğu önünde toplanan göstericiler, Washington'un Suriye'deki gelişmelere yönelik tutumunu protesto etti. Göstericiler, SDG Komutanı Mazlum Abdi'nin posterlerini taşıyarak ve Suriye yönetimi aleyhine sloganlar atarak ABD'den daha aktif bir tutum almasını talep etti.

Gösteri sırasında bazı protestocuların konsolosluk çevresindeki güvenlik noktalarına çıkması üzerine bölgede kısa süreli gerginlik yaşandı. IKBY'ye bağlı güvenlik güçleri kalabalığı dağıttı.

Kaynak: ANKA / Güncel
