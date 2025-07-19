Erbil'de 8. Eğitim Fuarı: Türk Üniversiteleri Tanıtıldı

Irak'ın Erbil kentinde bu yıl 8'incisi düzenlenen eğitim fuarında, Türkiye ve farklı ülkelerden katılan üniversiteler tanıtım stantları açtı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, eğitimciler ve öğrencilerin yanı sıra aileler de fuarı ziyaret ederek üniversiteler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi'nin 1 milyondan fazla öğrencisiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük üniversitelerinden birisi olduğunu söyledi.

Adıgüzel, bu sene Türk Dili ve Kültürü programını başlattıklarını, bu programla dünyanın farklı yerlerinde Türkçeye olan ilgiyi akademik bir meraka dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu programı bitirenlerin dikey geçişle Türkoloji programlarına veya Türk dilinin farklı bölümlerine devam edebileceklerini aktaran Adıgüzel, Erbil ve Irak'ta da önemli bir potansiyel olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Adıgüzel, "Türkçeye ilgi duyan herkese Türk Dili ve Kültürü programıyla akademik bir Türkçe öğreteceğiz ve onlara uluslararası geçerliliği olan bir diploma vereceğiz." ifadesini kullandı.