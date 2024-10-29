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Erbil'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Erbil'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
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Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından verilen resepsiyona, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Başkonsolos Erman Topçu ile IKBY yetkilileri, bölgedeki siyasi parti ve Türk kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı açıklamada, "Genel olarak dostlarımız ve müttefiklerimizle sürekli temelde işbirliğimizi genişletmek bizim dış politikamızın ana sütunlarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede genel olarak Irak, özel olarak IKBY ile işbirliğini ve ilişkileri geliştirmeye çok büyük önem atfettiklerini belirten Topçu, "IKBY ile çok güçlü insani bağlara sahibiz ve bu insani bağlar temelinde ilişkilerimizi her alanda genişletmek ve derinleştirmek arzusundayız." dedi.

Topçu, IKBY'nin 20 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle tebriklerini ileterek, sonuçların hayırlara vesile olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Seçimler sonrası kurulacak yeni IKBY hükümeti ile ilişkilere değinen Topçu, "İnşallah en kısa sürede kurulmasını ümit ettiğimiz yeni hükümetle birlikte geçmişte olduğu gibi barış, istikrar, refah ve güvenlik yolunda birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve tarihimizin bütün büyük kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Kökleri binlerce yıllık mazisinden kök salan koca çınar Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun."

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin görüntülü mesajı da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Erbil Irak

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