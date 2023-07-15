Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclis Sekreteri Muna Kahveci, ITC Başkanı Hasan Turan, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Abdusselam Reşit, Erbil'deki Türk kurum ve şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un önemli bir gün olduğuna işaret ederek, o gün halkın iradesi ve Türkiye demokrasisinin başarılı olduğunu söyledi.

Maruf, "Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti, Iraklı Türkmenler için bir anavatandır, geçmişten bugüne Irak'taki Türkmenlere büyük katkı ve destek sağlamıştır." diye konuştu.

ITC Başkanı Turan, 15 Temmuz'un Türkiye, Irak ve Orta Doğu için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Tabi ki orada Türk milletinin kahramanlığını gördük, Türk milletinin devletine sahip çıkmasını gördük. Çünkü orada hedef Türk devleti ve Türk varlığıydı. Şükürler olsun Türk milleti o darbecilere fırsat vermedi." ifadelerini kullandı.

IKBY Meclis Sekreteri Kahveci de şehitler için başsağlığı dileyerek, 15 Temmuz'da Türk milletinin vatanını ve milletini ayakta tutmak için mücadele verdiğini vurguladı.

Kahveci, Türkiye'nin daha fazla güçlendiğini çünkü milletin demokrasiye ve egemenliğe inandığını kaydetti.