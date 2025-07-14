Erbil'de "14 Temmuz Kerkük Katliamı"nın kurbanları anıldı

Irak'ın Kerkük kentinde 1959 yılında katledilen Türkmenler için Erbil'de anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Ofisi'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen siyasi parti yetkilileri ve Türkmen halkı katıldı.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, bugün 14 Temmuz şehitlerini andıklarını yarın da 15 Temmuz şehitlerini anacaklarını söyledi.

Türk milleti ve Türkmen milletinin bir olduğunu belirten Topçu, "Bağımsızlığımız için, hürriyetimiz için, kimliğimiz için, hakkımız için, hukukumuz için hiçbir zaman kendimizi feda etmekten geri durmadık, geri de durmayacağız. Şehitlerimize karşı yapabileceğimiz en temel vazife, en asgari vazife onları unutmamaktır, onları hep hatırlamaktır." diye konuştu.

Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim milletimizin güzel bir huyudur; biz şehidimizi geride koymayız, hatırasına da geride koymayız, naaşını da geride koymayız. İşte bakın geçtiğimiz günlerde 12 tane askerimiz üç sene önce şehit olan bir silah arkadaşlarının naaşını bulmak için şehit oldular.

Bizlere düşen görev, Türkmen soydaşlarımız, Türk milleti, hepimize düşen görev, eğer bu dünyada biz kimliğimizle, dilimizle, dinimizle, hak ve hukukumuz ve hürriyetimizle yaşayacaksak var olacaksak, bu mücadelenin şehitlerimizin kanı ve canı üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmamak olmalıdır."

Türkmen Bakan Maruf da bugünün Türkmen siyasi tarihinde önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, 14 Temmuz şehitlerinin sadece Türkmen olduklarından dolayı katledildiklerini söyledi.

Şehitleri unutmamak gerektiğine dikkati çeken Maruf, "Şehitlerimizin kanıyla varlığıyla bugün bu aşamaya gelindi. Şehitlerin varlığı değerlidir." dedi.