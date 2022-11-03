Erbay Karakaya, düzgün bir fiziğe sahip olmak için Fitness yapın
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Pandemi sonrasında sporun önemi daha çok önem kazanmaya başladı. Günümüzde pek çok kişi fitness ile kendini sağlıklı yaşama yönlendirdi.
Fitness eğitmeni Erbay Karakaya "Fitness sadece vücut geliştirme olarak bilinse de bilimsel olarak bununla sınırlı değildir. Formda kalmak isteyen, düzgün bir fiziğe sahip olmak isteyen herkes tarafından tercih edilmektedir."
Karakaya "Sporun ruhsal gelişime etkilerini anlatan pek çok bilimsel ve akademik çalışma bulunmaktadır. Spor yapan kişilerin daha mutlu ve sağlıklı olduğu gözlenmekte. Sadece bunlarla sınırlı kalmayarak kişinin ruhsal gelişimine de yardım etmektedir" dedi.
8 yıldır vücut geliştirme ile ilgilenen Karakaya "Çok sayıda ünlü kişiye özel ders verdim. Çok fazla eğitmenle çalıştık. Bu sporu sadece hobi olarak değil meslek olarak kabullenmiş kişilerden biriyim. Bundan sonraki yaşantımda da bu sporu sevdirmek için çalışacağım" dedi.