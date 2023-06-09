Erbaş: Vekaletle 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50'ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz" dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50'ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, '2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Yurtdışı Bilgilendirme Toplantısı'nda din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Burhan İşliyen, Doç. Dr. Selim Argun, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.

2023 yılı vekaletle kurban kesim hazırlıklarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Erbaş, "Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50'ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.